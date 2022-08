Nice : Le club espère attirer Pépé

Près de 3 ans après avoir quitté la Ligue 1, Nicolas Pépé va-t-il effectuer son retour ? Celui qui a débuté dans l'élite du football français le 13 août 2016 à l'occasion d'une opposition entre Montpellier et Angers connaît une période de moins bien sous le maillot d'Arsenal en ce début d'exercice. Relégué dans la hiérarchie des ailiers, notamment face à la concurrence de Bukayo Saka, il n'a pas encore joué la moindre minute en Premier League et face à une situation qui pourrait être amenée à durer, un départ de l'Emirates Stadium ne serait pas à exclure d'ici le 1er septembre prochain.

Un rendez-vous a déjà eu lieu

Ouvert à cette possibilité, le joueur se trouve dans le viseur de l'OGC Nice, selon les informations de Foot Mercato. Les noms de Bamba Dieng ou encore Edinson Cavani ont été évoqués ces derniers jours, notamment par Lucien Favre lui-même en conférence de presse. "Ce sont des joueurs que je trouve intéressants, mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment", a affirmé le technicien suisse, qui espère un renfort pour rendre son effectif plus compétitif sur le plan offensif. Ce renfort pourrait donc être Pépé, qui "serait intéressé" par un retour en Ligue 1 alors que son agent aurait déjà eu un rendez-vous avec les dirigeants de Nice, explique Foot Mercato. 3 ans après avoir marqué 22 buts en Ligue 1 et avoir été vendu à Arsenal pour la somme de 80 millions d'euros, le natif de Mantes-la-Jolie pourrait débarquer en prêt du côté de l'Allianz Riviera.