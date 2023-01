Nice : Kasper Dolberg envoyé en prêt à Hoffenheim

L'OGC Nice avait prêté son attaquant Kasper Dolberg au FC Séville afin de faire la place à ses deux nouvelles recrues : Andy Delort et Gaetan Laborde. Si le duo ne marche pas aussi bien qu'à Montpellier, ce n'est pas pour autant que le Danois sera de retour chez les Aiglons. L'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam a vu son prêt en Andalousie terminé mais a été renvoyé dans un autre club : Hoffenheim. L'OGC Nice l'a annoncé ce lundi : "Prêté par l'OGC Nice au FC Séville l'été dernier, l’attaquant effectuera la 2e moitié de saison sous les couleurs d'Hoffenheim, où il est prêté avec option d’achat. Le Gym lui souhaite une pleine réussite."

Celui qui a participé à la Coupe du Monde avec le Danemark et a été éliminé en phase de groupes a vu son prêt au FC Séville être un véritable échec. Kasper Dolberg n'a joué que quatre matchs sous les couleurs du FC Séville en championnat pour une petite passe décisive. Il a aussi participé à quatre rencontres de Ligue des Champions où il n'a pas été décisif. Il semblait ne pas être dans les plans de Jorge Sampaoli. À 25 ans, il peine à confirmer les espoirs placés en lui et tentera de faire les beaux jours du club allemand d'Hoffenheim. Les Allemands pointent à la 11ème place de la Bundesliga et veulent atteindre à minima la sixième position, synonyme de qualification en Europa Conference League.