Nice : Galtier confirme l'intérêt pour Delort et Yilmaz

"Andy coche beaucoup de cases dans ce que je recherche"

Christophe Galtier n'a pas pour habitude d'avoir sa langue dans sa poche. Avant d'affronter l'Olympique de Marseille, dimanche soir lors de la troisième journée de Ligue 1 (20h45), l'entraîneur du club azuréen a largement abordé le thème du mercato et la position de numéro neuf, qu'il désire renforcer d'ici au 31 août prochain, et la fermeture du marché des transferts.. Jeudi, RMC Sport avait indiqué que Nice pourrait pourrait rapidement envoyer une offre à Montpellier pour l'international algérien.

"Je vais être très transparent : dimanche soir, j'étais sur le plateau d'Amazon Prime et on m'a posé la question sur Delort. Je n'avais jamais entendu parler de Delort à Nice. Une fois qu'on m'a dit ça, si c'est une porte qui s'ouvre, évidemment que je vais demander au club d'ouvrir un peu plus la porte car Andy est un joueur que je connais depuis longtemps, il connaît bien la L1 et a plus de maturité que nos attaquants. On ne peut pas faire la saison avec un seul attaquant de pointe (Kasper Dolberg) car Amine (Gouiri) n'est pas un attaquant de pointe. Andy coche beaucoup de cases dans ce que je recherche sur le profil. Mais avant dimanche soir, on n'en avait pas parlé. Depuis, le club travaille dans ce sens", a-t-il clarifié. L'entraîneur du club pailladin, Olivier Dall'Oglio, s'est lui exprimé au sujet de son joueur : "Moi je ne souhaite perdre personne. Aujourd’hui Andy Delort est un cadre, c’est le capitaine de l’équipe. Pour nous c’est un joueur de Montpellier", a-t-il lâché en conférence de presse.



Burak Yilmaz, ancien attaquant de Galtier à Lille, et champion de France avec le natif de Marseille la saison dernière, a été un nom associé à Nice également. Sur ce cas, Galtier n'a pas fermé la porte : "J’ai lu beaucoup de choses sur Burak Yilmaz avec les déclarations des uns et des autres. Quand un bon joueur m'appelle et me dit qu'il veut travailler avec moi, je lui donne une réponse favorable. Point à la ligne."