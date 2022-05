L'heure est aux grandes manœuvres dans les rangs de l'OGC Nice. Le club azuréen a réalisé une saison assez contrastée, eu égard à ses ambitions suite à l'arrivée d'Ineos. Avec une qualification pour la Ligue Europa Conférence, un jeu jugé décevant et plusieurs incidents en tribunes, le club azuréen a dressé le bilan de cette saison moyenne pour se concentrer sur les axes d'amélioration. L'un des points sensibles, ces derniers jours, concerne la dégradation de la relation entre Julien Fournier et Christophe Galtier. Selon les informations de RMC Sport, le premier devrait quitter ses fonctions.

Fournier sur le départ

RMC indique qu'une réunion aurait eu lieu afin de réaliser un audit sur cet exercice. Julien Fournier y aurait participé, aux côtés de Jean-Pierre Rivère, Bob Ratcliffe ou encore Dave Brailsford. L'actuel directeur général de l'OGC Nice aurait quitté cette réunion avant les autres participants. Il devrait bien être démis de ses fonctions dans les prochains jours. Ce qui signifie que l'OGC Nice se dirige vers un nouvel organigramme, symbole d'une nouvelle ère, tant l'impact de Fournier était important depuis son arrivée en 2011, il y a plus de 10 ans.



En attendant, l'incertitude demeure au sujet de l'avenir de l'entraîneur Christophe Galtier. Bien qu'il ait indiqué avec transparence sa volonté de poursuivre sa mission à Nice, l'ancien coach de Lille voit son nom associé au Paris Saint-Germain.