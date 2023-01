Andy Delort veut évoluer au FC Nantes et on commence à bien le comprendre. Ainsi, l'attaquant international algérien vient de sécher l'entraînement de l'OGC Nice, comme indiqué par le média Nice-Matin. Le joueur des Aiglons était attendu à l'entraînement ce mercredi, mais il ne s'est pas présenté. Alors qu'un transfert chez les Canaris est évoqué depuis plusieurs jours. Andy Delort ne veut plus évoluer avec le club azuréen et en décidant de ne pas se présenter à l'entraînement, il risque désormais d'être sanctionné par son club.

Delort veut aller à Nantes

Les dirigeants des Aiglons ne comptent pas laisser passer une telle action de la part de leur joueur de 31 ans. Ayant eu deux jours de repos après le déplacement à Reims, il était attendu aujourd'hui pour la reprise, mais personne n'a vu l'ancien attaquant du MHSC au centre d'entraînement. Le transfert de l'Algérien pourrait s'accélérer d'ici les prochains jours puisque Nice devrait enregistrer l'arrivée de Terem Moffi en provenance de Lorient. Cela devrait permettre à l'attaquant sétois d'être libéré pour signer avec les Canaris. Mais pour l'heure, la situation est très tendue et Delort vient de rajouter de l'huile sur le feu dans ce dossier déjà bien bouillant.