Newcastle : Une offre conséquente à l'OL pour Guimaraes

❤️💙 rouge e bleu ❤️💙 pic.twitter.com/asexoZ8MkR

— Bruno Guimarães (@brunoog97) January 22, 2022

Deux ans à l'OL et déjà un départ pour Bruno Guimaraes ? Le milieu de terrain, arrivé en janvier 2020 du côté du club rhodanien pourrait découvrir la Premier League et surtout Newcastle, lors de cette période de mercato hivernal. Titularisé à 20 reprises cette saison en Ligue 1, le Brésilien est un élément indispensable de son entraîneur Peter Bosz. Selon des informations dévoilées par L'Equipe, il est dans le viseur des Magpies, englués à la 18ème position du Championnat d'Angleterre après 21 matchs joués.Le club anglais s'est déjà montré actif dans cette fenêtre des transferts, avec les renforts de Kieran Trippier (en provenance de l'Atlético Madrid) et de Chris Wood, l'ancien attaquant de Burnley. Concernant le dossier Guimaraes, la concurrence serait forte, avec les noms de la Juventus Turin et d'Arsenal qui sont évoqués par l'Equipe mais seul Newcastle a formulé une offre concrète au club du président Jean-Michel Aulas. La source précise que. Alors que le marché hivernal se clôturera le 31 janvier prochain, il devrait être très animé à Lyon.Titulaire face à Saint-Étienne lors du derby remporté vendredi dernier (1-0),Déjà qualifiée pour la compétition, la formation entraînée par Tite défiera l’Équateur, jeudi soir (22 heures), avant une opposition face au Paraguay, le 1er février.