Les recruteurs de Newcastle sont toujours au turbin pour tenter de renforcer leur effectif avant qu'il ne soit trop tard. Dans la zone rouge (18e), les Toons continuent de flirter avec la relégation et espèrent profiter de cette fenêtre de mercato hivernal pour combler un maximum de leurs lacunes en recrutant aux bons postes. Un milieu de terrain international est cette fois visé.



Et si les noms et les pistes infructueuses se sont accumulés ces derniers temps, il semblerait cette fois que l'affaire puisse aboutir. Selon Football Insider, Newcastle souhaiterait enrôler Dele Alli, toujours en échec du côté de Tottenham. Et d'après le média, le milieu de 25 ans pourrait se laisser convaincre. Il aurait même laissé entendre à son cercle proche que l'idée ne lui déplaisait pas.

Trippier décisif

Toujours selon FI, ce serait en réalité un coup de fil de son ancien coéquipier chez les Spurs, Kieran Trippier, qui l'aurait convaincu. Arrivé à Newcastle il y a peu, le latéral anglais aurait trouvé les arguments. Les discussions devraient rapidement s'ouvrir entre les deux clubs concernés.