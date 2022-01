Newcastle accueille Kieran Trippier (Officiel)

Newcastle United, le nouveau riche du championnat anglais, vient de réaliser son premier recrutement important. Les Magpies ont bouclé la venue du latéral droit Kieran Trippier en provenance de l’Atlético Madrid. Ce dernier s’est engagé pour une durée de deux ans et demi avec la formation d’Eddie Howe, effectuant son retour en Premier League deux ans après l’avoir quittée. Le montant de la transaction est de 14M€.

Un Français pour le remplacer à l’Atlético ?

Trippier, qui a disputé 18 matches avec les Matelassiers cette saison, a exprimé sa joie en renforçant les rangs de Newcastle. « Je suis tellement heureux de rejoindre Newcastle. Tout le monde sait que les fans sont incroyablement passionnés et je vais tout donner pour eux. J'ai hâte de me mettre au travail. Merci à tous à Newcastle et aux fans pour l'accueil très chaleureux que j'ai reçu jusqu'à présent », a écrit l’international anglais sur son compte Twitter.

Du côté de Madrid, il s’agit d’une perte importante. Mais, les Rojiblancos ne devraient pas tarder à la compenser. Selon L’Équipe, ils viseraient le Français Nordi Mukiele. Une offre pourrait être transmise à Leipzig dès ce mois de janvier pour les services de l’ancien montpélliérain. Ce dernier émerge comme la priorité aux yeux de Diego Simeone et du directeur sportif André Berta, au détriment d’éléments tels que César Azpilicueta (Chelsea) ou Nelson Semedo (Wolves).