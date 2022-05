Zinedine Zidane figure aujourd’hui en tête de la liste des techniciens souhaités par le PSG pour son banc. L’ancien meneur des Bleus incarne même le rêve de Doha. Néanmoins, le mariage en question parait compliquée. Et parmi les raisons qui font qu’il est difficile d’envisager Zizou à la tête des champions de France ce sont ses origines marseillaises.

"Arrêter avec la rivalité PSG - OM"



Mais est-ce que ce détail est vraiment un frein à un possible engagement de l’ancien entraineur du Real ? Un Marseillais et ex-joueur du club phocéen ne le pense pas, en l’occurrence Samir Nasri. Pour l’ex-international, ZZ n’est pas suffisamment estampillé « OM » pour que sa venue à Paris soit totalement exclue. Il estime aussi que la rivalité entre les deux clubs en question n’est plus aussi prégnante qu’auparavant. « Il (Zidane) n’a jamais joué à Marseille. Il faut arrêter cette rivalité. C’était dans les années 90. Aujourd’hui, la rivalité est d’ailleurs plus avec les Lyonnais », a-t-il déclaré sur Canal+.



Nasri ne serait pas mécontent de voir Zidane débarquer à Paris. Néanmoins, il juge que ce n’est pas forcément un grand coach qui fera que ce club va se remettre à gagner et régner éventuellement sur l’Europe. « Peu importe l’entraineur, c’est la structure qui va permettre d’asseoir son pouvoir. C’est ça qui devrait régler le problème. Au PSG, tout le monde veut tirer la couverture de son côté et il faut corriger ça ».