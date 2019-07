Nasri, le gros coup d'Anderlecht

Quelques touches dans des contrées exotiques telles que l’Australie, une approche concrète du Havre et soudain… une proposition qui fait mouche, manifestement, auprès d’un Samir Nasri libre de tout contrat après sa pige de six mois à West Ham la saison passée. "Le Petit Prince est arrivé", se félicite ce vendredi Anderlecht, qui a su attirer dans ses filets le Marseillais de 32 ans. Pour une saison plus une en option.

A l’origine de ce rapprochement, un homme: Vincent Kompany, qui a partagé le même maillot que l’ancien international tricolore à Manchester City. "J'ai reçu de belles offres, mais c'est finalement avec beaucoup de conviction que j'ai choisi le RSC Anderlecht. Vincent Kompany fut mon coéquipier à Manchester City entre 2011 et 2017. Je le connais très bien et je sais quel projet il a en vue pour le RSC Anderlecht. Avec Vincent et avec toute l'équipe, je vais mettre tout en oeuvre afin que ce projet soit une réussite", souffle Samir Nasri, ainsi relayé dans un communiqué officiel.

"Samir Nasri est vraiment le type de joueur pour lequel les gens se déplacent au stade", jubile pour sa part Michael Vershueren, le directeur sportif des Mauves. "Nasri est une vraie pointure qui apportera de l'expérience à ces jeunes garçons et qui les portera aussi vers un plus haut niveau en s'entraînant et en jouant constamment avec eux, renchérit le président du club de la banlieue de Bruxelles Marc Coucke. Nous sommes fiers qu'un joueur de son niveau, avec son palmarès, choisisse le RSCA !"