Maillon fort du Napoli depuis plusieurs saisons, Kalidou Koulibaly pourrait quitter le club transalpin durant ce mercato estival. L'international sénégalais fait l'objet de nombreuses rumeurs depuis plus d'un an. Son nom a notamment été lié au Paris Saint-Germain, qui pourrait se mettre en quête d'un successeur à Thiago Silva en charnière centrale.



Mais selon les informations du journaliste Ian McGarry, c'est à Manchester City que le vice-champion d'Afrique pourrait donner une autre tournure à sa carrière. Koulibaly aurait une préférence pour la Premier League, malgré la possible absence de Coupe d'Europe la saison prochaine. Sur le plateau du Transfer Window Podcast, le journaliste du Times Duncan Castles a quant à lui précisé que l'entraîneur de Naples, Gennaro Gattuso, aurait été informé du départ prochain de son défenseur central. Son prix est estimé à 80 millions d'euros.