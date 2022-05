Évoquée avec insistance il y a un ou deux ans, la piste qui mène Kalidou Koulibaly au PSG n’est plus aussi chaude aujourd’hui. Depuis qu’ils ont misé sur Sergio Ramos, les responsables franciliens ne sont plus vraiment en quête d’un défenseur central. C’est dommage car le joueur, lui, se dit aujourd’hui prêt à venir.

Paris, un choix par défaut pour Koulibaly

Si l’on en croit une information divulguée par le Foot Mercato, le champion d’Afrique est d’accord pour signer avec Paris dès cet été. Mais, il conditionnerait sa venue au fait que Leonardo soit maintenu à son poste car c’est ce dernier qui lui a manifesté un grand intérêt lors des approches passées. Le courant est très bien passé entre les deux.



Koulibaly est donc prêt à rallier la capitale française, mais il ne s’agit pas de sa destination privilégiée. Le sociétaire de Naples préfère continuer sa carrière à Barcelone. Il aurait d’ailleurs déjà discuté avec des joueurs blaugrana et leur entraineur Xavi à l’occasion de la dernière opposition entre les deux clubs en Ligue Europa. Ce dernier lui a même exprimé son envie de le recruter. Une envie dont la direction barcelonaise a eu vent depuis et s’apprêterait à transmettre une première offre à Naples en vue d’un transfert. Les décideurs transalpins exigeraient 35 millions d'euros pour leur roc sénégalais.