Nantes : Les Canaris annoncent deux nouvelles recrues

À la mi-janvier, le mercato d'hiver bat son plein, et de nombreuses équipes se renforcent en vue de combler les manques de leur effectif en vue de la deuxième partie de saison. En Ligue 1, la recrue phare du moment est Ruslan Malinovskiy, arrivé en provenance de l'Atalanta Bergame à l'Olympique de Marseille. En revanche, d'autres clubs tentent de jolis coups. C'est le cas du FC Nantes, qui veut assurer son maintien et s'offrir une double confrontation de renom face à la Juventus en Europa League. S'ils tentent depuis plusieurs semaines de s'offrir les services de l'attaquant de pointe de l'OGC Nice Andy Delort, les Canaris ont annoncé ce mardi l'arrivée du "French Paul Scholes", Florent Mollet.

Le milieu de terrain offensif, ancien du FC Metz et de Montpellier, arrive en provenance de Schalke 04 où il n'a passé que six mois. Après avoir joué onze matchs en Allemagne avec le dernier de Bundesliga, Florent Mollet a plié bagages pour s'engager avec le FC Nantes. Voici ce qu'il a indiqué à son arrivée : "Le FC Nantes tient une place particulière dans le football français. Vraiment, je suis ravi de rejoindre un club mythique et j’espère qu’on réalisera tous ensemble, de très belles performances". Quentin Merlin blessé pour au moins deux mois, le FC Nantes d'Antoine Kombouaré a réagi très vite. En guise de latéral gauche, ils ont donc recruté le jeune joueur du PFC : Jaouen Hadjam. Il a seulement 19 ans et tentera de se faire une place au sein de l'effectif nantais.