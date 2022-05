Nantes - Kombouaré : "J’ai décidé de poursuivre"

"J'étais prêt à tout plaquer"



Antoine Kombouaré sera encore sur le banc du FC Nantes la saison prochaine. Ce jeudi en conférence de presse, le technicien a confirmé l'information dévoilée par L'Equipe mercredi soir.. C’est une année à quatre descentes, ça va être chaud, compliqué, mais c’est un superbe défi à relever", a-t-il assuré en conférence de presse, dans des propos retranscrits par Ouest-France.Avant la dernière rencontre de la saison, samedi face à l'AS Saint-Étienne à la Beaujoire (21 heures), Kombouaré a précisé sa pensée sur le cas de sa continuité. "Le fait de diriger le FC Nantes en Ligue Europa a joué.. Par ailleurs, le récent vainqueur de la Coupe de France a souligné que sa décision était définitive."Il y a les discussions et les actes, qui sont pour moi le plus important. C’est comme dans une famille, il y a des moments où on s’engueule, où on ne se parle pas. Le plus important est de continuer à travailler., a jugé Kombouaré. Lundi, le natif de Nouméa a échangé lors d'une réunion avec son président, Waldemar Kita, et le directeur général du club, Franck Kita. Réunion vraisemblablement constructive étant donné le choix de continuer l'aventure.