Nantes : Kita évoque le futur de Kombouaré

Pour Kita, la sortie de Kombouaré est un "manque de courtoise"



🔰 Waldemar Kita réagit aux propos d'Antoine Kombouaré sur son entente avec lui :

🗣💬 "Il y a parfois des paroles non maitrisées, ça ne remet pas en cause sa présence pour l'année prochaine." #RMClive pic.twitter.com/BFpypdP1Fy



— Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 9, 2022

Une sortie pour apaiser les tensions. Vainqueur de la Coupe de France avec le FC Nantes face à Nice samedi soir (1-0), Antoine Kombouaré a tenu des propos lourds de sens après le titre de son équipe. Au micro de France 3 Pays de la Loire, le technicien des Canaris a rendu hommages aux supporters du club, présents en masse dans les tribunes du Stade de France. "C'est leur victoire, parce que ce sont des gens qui ont énormément souffert..., a-t-il expliqué, avouant ne pas s'entendre "Ce lundi, lors de l'émission 'Rothen s’enflamme', le président Kita a répondu à son entraîneur. Rappelant notamment qu'il restait à Kombouaré "un an de contrat" (option automatique en cas de maintien), le dirigeant a ensuite eu des mots assez énigmatiques : "Il faut attendre un petit peu, pour voir s’il y a démission ou pas démission. On verra après". Aux yeux de Kita, la sortie de Kombouaré s'est apparentée à un "manque de courtoisie", même si l'avenir du technicien n'est pas menacé. "On sait très bien qu’on est dans le football, certaines paroles ne sont pas maîtrisées intellectuellement.Confirmant son absence de relation directe avec Kombouaré, plutôt en lien avec Franck Kita, l'actuel directeur général délégué du club, Kita s'est affirmé désireux de ne pas "", en plus de n'avoirconcernant le prochain mercato estival. Du côté du terrain, Nantes défiera Rennes, mercredi en match en retard de la 36ème journée de Ligue 1 (21 heures).