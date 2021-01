Nantes : Domenech calme les supporters !

"Je ne joue pas un rôle. Je suis chez moi dans un club qui a une histoire". Voici comment Raymond Domenech a commenté son aventure au FC Nantes. Dans un long entretien accordé à Ouest-France, l'ancien sélectionneur des Bleus a tenu à envoyé des signaux positifs aux supporters de la Maison Jaune. Il clame par exemple son attachement au club.

Domenech veut s'appuyer sur la formation

"J’ai adopté les couleurs, la mentalité et l’envie de faire quelque chose ici, a-t-il expliqué. Je suis un peu caméléon. Je me pose quelque part, j’y suis et je fais partie du paysage très vite. En plus, celui-là me va très bien parce que cette culture de la formation me correspond. Dans un club où il n’y a que des super stars, on manage différemment que dans un club familial. Ici, non, je suis chez moi."



Il est aussi question de la formation. "Il doit y avoir un appel d’air des pros, c’est-à-dire avoir dans l’effectif un minimum de cinq à six joueurs issus du centre. Ça crée un cercle vertueux et c’est aussi plus facile de recruter des jeunes quand on démontre qu’on les fait jouer. C’est pour cela qu’avant de prendre un joueur au mercato, il faut regarder si nous en avons, au centre, qui peut intégrer le groupe et que nous pouvons valoriser. On va bouger les lignes dans les effectifs pour qu’ils aient le sentiment de progresser." Des propos qui devraient apaiser quelque peu les amoureux du FC Nantes.