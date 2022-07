Vainqueur de la Coupe de France cette saison, le FC Nantes s'est offert le droit de participer à la prochaine campagne de Ligue Europa. Outre cette échéance de taille à affronter, le club du président Kita devra aussi lutter en Ligue 1 avec l'espoir d'y rester une saison de plus et d'éviter l'une des quatre places synonymes de descente. Pour tenter de remplir tous ses objectifs, le FC Nantes est à l'ouvrage pour renforcer son effectif. Moussa Sissoko a été engagé pour cela.



Longtemps cadre de l'équipe de France de Didier Deschamps, l'ancien de Tottenham qui évoluait à Watford cette saison a donc été convaincu par le projet. Sa signature a été officialisée ce vendredi. Âgé de trente-deux ans, Moussa Sissoko retrouve une Ligue 1 qu'il n'avait plus côtoyée depuis son départ de Toulouse pour Newcastle à l'été 2016. Il a paraphé un contrat de deux ans avec les Canaris.

Un renfort bienvenu

Les Nantais réalisent là une bonne affaire et en profitent pour damer le pion à l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais qui étaient aussi sur le coup. Après le départ de Randal Kolo Muani, de Jean-Kevin Augustin ou encore de Wylan Cyprien, sans compter ceux qui sont évoqués (dont celui de Moses Simon vers Nice), le FC Nantes s'offre un homme d'expérience.