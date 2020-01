Mourinho et Tottenham s’activent pour Gareth Bale (Real Madrid)

José Mourinho et sa direction de Tottenham sont tentés par le recrutement de Gareth Bale en ce mercato de janvier. Après avoir étudié la faisabilité de ce deal, ils seraient disposés à passer à l’offensive et à soumettre une offre au Real Madrid. Les pourparlers auraient même déjà commencé entre les deux clubs, si l’on en croit les révélations du Daily Express ce dimanche. Le salaire de Bale pose problème

Face à la succession des mauvais résultats depuis le début de la nouvelle année, dont le dernier en date ce samedi face à Southampton en Cup, le coach de l’équipe londonienne est désespéré à l’idée de renforcer son équipe. Et il voit en Bale l’élément le plus à même à redonner un nouveau souffle à sa formation. Parce que c’est un joueur de grande qualité, avec du caractère et qui connait aussi très bien la maison. La volonté de le faire signer est donc bien là. Le principal obstacle qui reste à surmonter c’est le salaire du Gallois, estimé à 770000€ par semaine. C’est bien loin de ce que peut offrir Tottenham.