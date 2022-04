"Je me suis dit 'pourquoi pas ?'"

Rémy Cabella a pris le temps de réfléchir. Libre depuis la, l'international français était revenu dans l'Hexagone pour étudier les différentes propositions qui se présentaient à lui. L'option Saint-Étienne rapidement écartée,. Une sorte de retour aux sources.Car c'est bien au sein du MHSC que Rémy Cabella a fait ses gammes, étant plus jeune. Passé par le centre de formation entre 2004 et 2009, l'homme de trente-deux ans a ensuite porté le maillot de Marseille, Saint-Étienne, Newcastle et donc Krasnodar.. Selon France Bleu Hérault,Sur le site du club, Rémy Cabella a expliqué son choix. "[...] Je me suis dit 'pourquoi pas ?' [...] J'ai senti qu'il y avait un bon groupe et je suis sûr que ça va être sympa." Si son état de forme est jugé suffisant par le staff héraultais, peut-être que le joueur pourra prendre part à la rencontre choc de dimanche (20h45) face à Marseille.