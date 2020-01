Cinq buts et six passes décisives en sept matchs : l'aventure d'Islam Slimani à Monaco avait débuté de façon idyllique. Mais elle pourrait bien se terminer plus tôt que prévu. Très performant jusqu'à fin novembre à la pointe de l'attaque monégasque, où son entente avec Wissam Ben Yedder a fait florès, l'Algérien a connu un coup d'arrêt suite à son carton rouge reçu à Bordeaux (2-1), qui lui a valu deux matchs de suspension. Selon L'Equipe, le joueur prêté par Leicester aurait ensuite peu apprécié d'être aligné sur l'aile gauche à Angers (0-0) puis d'être laissé sur le banc contre Lille (5-1), Leonardo Jardim ayant alors décidé de faire confiance au seul « WBY » en pointe.

Slimani prêt à quitter l'ASM pour rejoindre un promu anglais ?



La situation ne s'est pas arrangée avec l'arrivée de Robert Moreno, qui n'a pas fait entrer l'ancien avant-centre du Sporting Portugal en jeu face à Reims en Coupe de France (2-1). Mécontent de voir son temps de jeu réduit de la sorte, Slimani n'écarterait pas la possibilité de quitter le club du Rocher à l'occasion de ce Mercato hivernal. Le quotidien sportif français précise qu'un club de Premier League serait potentiellement intéressé, à savoir Aston Villa. Plombés par la blessure longue durée de Wesley, les Villans chercheraient effectivement à se renforcer sur le plan offensif afin de décrocher leur maintien. Pour le moment, aucun contact n'aurait été établi entre le club de Birmingham et celui de la Principauté. Les choses pourraient toutefois s'accélérer dans le courant du mois de janvier...