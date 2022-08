Malang Sarr affirme être un nouveau joueur. "J'ai pu progresser dans tous les domaines. Le fait de découvrir d'autres championnats, d'autres styles de jeu, ça m'a permis d'élargir ma palette et de me perfectionner. Tactiquement, j'ai beaucoup progressé au Portugal : c'était très pointilleux sur le plan défensif. La Premier League, on sait à quel point c'est intense, à quel point c'est physique. J'ai aussi progressé dans la préparation des matches, avec le fait d'en jouer des gros tous les trois jours : ça m'a permis de mieux comprendre mon corps et de mieux appréhender les rencontres. Je reviens beaucoup plus mature et sûr, dans la vie comme sur le terrain." De bon augure pour l'ASM, qui compte bien assouvir ses ambitions en Ligue 1.