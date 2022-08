Monaco : Sarr prêté par Chelsea pour une saison

Vers un contrat de 5 ans pour Sarr avec Monaco ?



🆕✍️ L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Malang Sarr. Le défenseur central de 23 ans est prêté pour une saison avec option d’achat par le Chelsea FC. #WelcomeMalang

Retour en Ligue 1 confirmé pour Malang Sarr. Formé à Nice, le défenseur central de Chelsea âgé de 23 ans a été prêté jusqu'au terme de l'exercice 2022-2023 à l'AS Monaco, ce mercredi., peut-on lire sur le communiqué officiel du club princier, au lendemain de son élimination face au PSV Eindhoven lors du 3ème tour préliminaire de la Ligue des Champions (1-1 ; 3-2).Sarr, qui a débuté en Ligue 1 sous les ordres de Lucien Favre à 17 ans contre Rennes le 14 août 2016, s'était signalé comme buteur lors du succès de Nice (1-0). Il devrait composer avec une concurrence importante dans l'axe central de Monaco avec Axel Disasi, Guillermo Maripan et également Benoît Badiashile.J’ai désormais hâte de me fondre dans mon nouvel environnement et de découvrir mes nouveaux coéquipiers, avec l’envie de réussir beaucoup de choses tous ensemble", s'est-il félicité dans le communiqué officiel de l'AS Monaco.D'après des informations de RMC Sport, l'option d'achat de 15 millions d'euros bonus compris sera. Avant Sarr, le club princier a enregistré les arrivées de Takumi Minamino, Breel Embolo et Thomas Didillon.