Éphémère sélectionneur de l'Espagne quelques mois durant, Robert Moreno n'avait jamais été entraîneur principal d'un club avant d'être officiellement choisi par les dirigeants de l'AS Monaco samedi soir. L'inexpérience relative du coach de 42 ans représente-t-elle un risque pour l'ASM ? « Les risques font partie de la vie, et notamment du foot, a balayé Oleg Petrov lundi lors de la présentation du technicien espagnol. Je vous dirai qu’il a toutes les qualités pour le poste. L’histoire de Monaco est remplie de jeunes entraîneurs arrivés sans expérience et qui sont devenus de grands entraîneurs. Monaco est une Principauté et un grand club, ce n’était pas simple de trouver le bon profil. » Avant d'ajouter : « Plusieurs noms sont arrivés, on a recherché le profil idéal. Ça nous a demandé beaucoup de temps mais nous n’en avions pas énormément. Nous nous sommes arrêtés sur Moreno. Ça a été une décision rapide. Les gens pensaient que nous préparions ça depuis un moment, mais ce n’était pas le cas. »

Petrov : « Remercier Jardim une seconde fois a été difficile »

Le vice-président du club du Rocher a également évoqué le limogeage de Leonardo Jardim, écarté pour la deuxième fois en l'espace de quatorze mois. « Leonardo Jardim a grandement participé au maintien du club, a tenu à rappeler Petrov. Je suis arrivé peu après lui. Au début, il a enchaîné plusieurs victoires, mais après, les résultats se sont dégradés. Le remercier une seconde fois a été difficile, mais nous avons pensé que cela valait le coup. » Enfin, le dirigeant asémiste est resté vague concernant le Mercato hivernal. « Avec Robert Moreno, nous allons faire une évaluation de l'équipe, a-t-il toutefois promis. Nous ne faisons pas de plan pour les joueurs majeurs avant que l'entraîneur ne donne son avis. »