Monaco : Les ambitions des recrues monégasques

Breel Embolo

Comme à son habitude, l'AS Monaco a présenté ses recrues estivales de façon groupée. Si il est fort probable que le club princier se montre encore actif lors du mercato - notamment pour remplacer numériquement Aurélien Tchouaméni qui est désormais au Real Madrid - le directeur sportif Paul Mitchell n'a pas voulu se montrer trop bavard concernant la piste menant à Boubakary Soumaré, l'actuel milieu de terrain de Leicester., a-t-il expliqué, dans des propos relatés par L'Equipe. Monaco a proposé une première offre de 12,5 millions d'euros au club anglais. Offre refusée mais le dossier n'est pas encore clos, selon le quotidien sportif.Concernant les nouveaux joueurs arrivés en Principauté cet été, le premier renfort, Takumi Minamino, a mis en avant son désir de progresser en Ligue 1, notamment dans l'optique du prochain Mondial que disputera la sélection du Japon. "Évidemment la Coupe du Monde 2022 est un objectif personnel., a-t-il expliqué, lui qui avait déjà effectué un essai au club à l'âge de 16 ans.A l'âge de 25 ans,a également renforcé l'équipe et l'international suisse (54 sélections) a estimé que le choix du schéma tactique de son entraîneur, Philippe Clement allait déterminer son jeu. "Auparavant j’ai joué à beaucoup de postes différents., a-t-il indiqué, mettant en avant sa "vivacité" et sa puissance.Enfin, après deux ans passés au Cercle Bruges,. "Le coach et l’équipe ont des objectifs à atteindre, et ce sera à moi d’être performant quand on fera appel à moi", a expliqué celui qui a débarqué pour une saison en prêt après avoir effectué toute la préparation avec le groupe. Tenu en échec par l'Inter Milan lors de sa dernière sortie (2-2), Monaco affrontera Porto, samedi soir au Dragao pour son 6ème match amical de pré-saison.