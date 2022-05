Quelques semaines après sa déconvenue et son élimination face au Real Madrid, en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain semble avoir une fois encore perdu une bataille face au club merengue. Alors qu'il convoitait Aurélien Tchouaméni, le PSG aurait décidé d'abandonner la piste. Le prix demandé par l'AS Monaco aurait fini de décourager les recruteurs parisiens.



Avec l'ambition d'être une fois encore active sur le marché des transferts, la cellule recrutement du PSG travaille d'arrache-pied sur le renforcement de l'effectif en vue de la saison prochaine. Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni a été très tôt ciblé. Le problème, c'est que la pépite monégasque a tapé dans l’œil de plusieurs grosses cylindrées européennes, et Monaco l'a bien vite réalisé, n'hésitant pas à demander beaucoup d'argent pour son joueur. 80 M€, selon Le Parisien, qui explique que ce montant a fait fuir Paris.

Madrid aime les Français

Il ne faudra donc pas compter sur le PSG pour participer aux enchères. Et c'est peut-être un boulevard offert au Real Madrid, puisque l'institution espagnole a elle aussi l'intention d'attirer Tchouaméni, histoire de renforcer toujours plus son contingent tricolore déjà composé de Karim Benzema, Ferland Mendy et Eduardo Camavinga. En attendant peut-être Kylian Mbappé. Mais c'est une autre histoire.