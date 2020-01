Jemerson pourrait bien quitter l’AS Monaco en cette période de mercato d’hiver. L’international brésilien (2 capes) n’est plus en odeur de sainteté sur le Rocher et il pourrait partir à la découverte d’un nouveau championnat après avoir passé trois ans en Ligue 1. Le Portugal et le Sporting CP seraient les destinations les plus probables pour l’arrière central de 27 ans.

L'expérience de Jemerson séduit les Lisboètes

À en croire ce que rapporte A Bola ce mercredi, le club de la capitale lusitanienne apprécie beaucoup le profil du Monégasque. Ils voient en lui comme le complément idéal du Français Jérémy Mathieu. Avec aussi l’Uruguayen Sebastien Coates comme option, les Lions seraient bien parés dans ce secteur. L’objectif étant de bien figurer à l’occasion de la deuxième partie de la saison, qui verra notamment le Sporting participer aux 16es de la Ligue Europa face aux Turcs d’Istanbul Basaksehir.