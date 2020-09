Monaco : Florentino Luis débarque en prêt

L’AS Monaco a obtenu le prêt de l’athlétique milieu de terrain portugais du Benfica, Florentino Luis.

-------



👉 https://t.co/4Pw0eIzgCL#WelcomeToMonaco 🇲🇨 pic.twitter.com/OZ2mSHS9Ob



— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 25, 2020

« Un club à l’ambition et à l’exigence élevée »

Et une recrue de plus à l’AS Monaco ! Ce vendredi, le club princier a bouclé la venue dans ses rangs de l’international espoir portugais, Florentino Luis (21 ans). Ce dernier arrive en provenance du Benfica Lisbonne.Plusieurs équipes européennes suivaient ce talentueux élément, et c’est la direction monégasque qui s’est montrée la plus persuasive en attirant sur le Rocher.: « Florentino correspond en tous points au profil de joueur que nous recherchions afin d’apporter une concurrence encore plus forte au milieu de terrain. Ses qualités athlétiques et son agressivité dans les duels constitueront autant d’atouts supplémentaires que nous sommes heureux de mettre à la disposition du groupe de Niko Kovac. »Le principal intéressé s’est aussi dit très heureux de rejoindre la formation de la Principauté : « Je suis ravi de m’engager avec l’AS Monaco et de connaître ma première expérience à l’étranger. Cette nouvelle étape représente pour moi une formidable opportunité de découvrir un nouvel horizon footballistique dans l’un des cinq grands championnats européens mais aussi et surtout de poursuivre ma progression au sein d’un club à l’ambition et à l’exigence élevée »., les autres grands milieux portugais ayant réussi du côté de Louis II.Florentino Luis est la sixième recrue de Monaco cet été. Auparavant, le club avait déjà enrôlé deux attaquants (Kevin Volland et Anthony Musaba), deux défenseurs (Axel Disasi et Caio Henrique) et un gardien de but (Vito Mannone). Le mercato ne fermant que dans dix jours, d’autres renforts pour la bande à Kovac ne sont pas à écarter.