Monaco : Départ de Jovetic

Le championnat de France prend fin, et les grands chambardements débutent à Monaco comme ailleurs. Le club princier vient d'officialiser le départ de son attaquant Stevan Jovetic, dont le bail prend à la fin du mois prochain. C'est le directeur sportif de l'ASM, Paul Mitchell, qui en fait l'annonce ce lundi lors d'un point presse : « On lui a dit au revoir ce matin lors de la réunion avec le staff, on l'a remercié pour ce qu'il nous a apporté, on lui a souhaité bonne chance pour la suite de sa carrière. »

Jovetic et l'ASM, c'est fini

Stevan Jovetic avait débarqué sur le Rocher en août 2017 depuis la Serie A et l'Inter Milan pour un total de 11 millions d'euros. Et le buteur a souvent été pensionnaire de infirmerie asémiste en 4 ans, lui qui n'a compté que huit sorties en Ligue 1 lors de la campagne 2018-2019 et neuf la saison suivante. Cette saison, il n'était pas vraiment dans les plans de Niko Kovac, qui l'a seulement titularisé à six reprises en championnat pour 23 entrées en jeu au total.