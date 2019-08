Monaco bloque Falcao

Une grande conférence de presse a eu lieu mercredi à Monaco, afin de présenter toutes les recrues de l'été. A savoir Benjamin Lecomte, le petit dernier Islam Slimani, Ruben Aguilar, Henry Onyekuru et bien sûr Wissam Ben Yedder. Ce dernier a profité du moment pour suggérer le maintien de Radamel Falcao au sein de l'effectif: "Je serais content qu'il reste, c'est un joueur extraordinaire."

Ben Yedder, jamais très prolixe face aux journalistes, conclut: "S'il reste, on essaiera de tout faire, de marquer l'un et l'autre afin de faire grandir le club et de l'amener en haut du classement." C'est surtout dans le ton du vice-président Oleg Petrov, pour qui c'est le premier marché des transferts et dont le travail est forcément scruté de près, notamment sur ce dossier brûlant de Falcao.

"C’est un grand joueur avec beaucoup de qualités, rappelle le dirigeant. Je ne pense pas que la relation puisse se tendre avec lui. Il a toujours marqué beaucoup de buts. Il a fait de grandes choses à Monaco. C'est un grand professionnel. Il a des ambitions évidemment, il veut jouer la Ligue des champions et on le comprend. Mais de notre côté, on souhaite qu'il reste au club. Il a un contrat et il doit le respecter."