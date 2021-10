Mohamed Salah et Liverpool vers une rupture ?

Ces derniers mois, la direction de Liverpool cherche à cadenasser l’ensemble de ses tauliers. Elle y est parvenue avec la majorité des joueurs, mais il y en a qui semble lui résister, en la personne de Mohamed Salah. Selon une information du Telegraph, les pourparlers en vue d’un nouveau bail pour l’Égyptien n’ont toujours pas commencé du côté d’Anfield.

Salah trop gourmand ?

Salah, qui est dans une forme resplendissante en ce début d’exercice 2021/2022 avec des buts marqués lors des neuf derniers matches, s’est exprimé dans la presse pour dire qu’il se voit bien terminer sa carrière au LFC. Toutefois, ces jolies paroles ne trouvent pas de prolongement dans les actes. L’intéressé fait tout pour gagner du temps. Et éventuellement filer ailleurs à la fin de la saison ? Le Real l’aurait toujours dans son viseur.

D’après The Times, le Pharaon prolongerait à une seule condition. Celle qui le verrait devenir le joueur le mieux payé de l’équipe. Son agent, un certain Ramy Abbas, demande un salaire de 470000€ de la part des décideurs du club anglais. Pour rappel, le bail actuel de Salah expire en 2023. Et sa dernière prolongation date de juillet 2018.