Manchester United et Barcelone sont intéressés par le défenseur du Borussia Mönchengladbach, Ramy Bensebaini. Le site Sky Allemagne affirme que l'international algérien, âgé de 27 ans, suscite des demandes de toute l'Europe.

Bensebaini vers un transfert gratuit

Man United, le Barça, mais aussi la Juventus et le Borussia Dortmund sont tous intéressés par l’ex-sociétaire du centre de formation de Paradou. Et ce n’est pas étonnant au vu du début de saison qu’il réalise en Bundesliga. Il a été auteur de quatre réalisations en 9 matches.



Le journaliste Florian Plettenberg de Sky a fait savoir à propos de Bensebaini : "Gladbach aimerait prolonger son contrat. Mais les discussions concrètes ne sont pas poussées par sa direction pour le moment. Tendance : il quittera Gladbach à l'été 2023 en tant que joueur libre. C’est l'un des meilleurs latéraux gauches de la Bundesliga."