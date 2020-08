The secret's out!@BafanaBafana international Kamohelo Mokotjo joins the 🔶 & 🔷.

Welcome, Kamo!#FCCincy | AllForCincy



— FC Cincinnati (@fccincinnati) August 20, 2020

, via de l'argent d'allocation ciblée. Mokotjoen Championship (L2 anglaise) au cours de la dernière saison, mais la direction du clubd'accession à la Premier League. Milieu défensif axial de 29 ans, Mokotjo occupera une place internationale au sein de sa nouvelle équipe, qu'il rejoindra dès la réception de son certificat de transfert et de son permis de travail (Visa P1). Son arrivée coïncide avec le départ de l'Américano-Nigérian Fatai Alashe, également milieu défensif, transféré récemment au Columbus Crew.« Nous sommes ravis d'avoir fait l'acquisition d'un joueur comme Kamohelo Mokotjo, car, a déclaré le directeur sportif Gerard Nijkamp dans un communiqué. C'est un joueur intelligent qui sera un atout pour notre club des deux côtés du terrain. Nous sommes impatients d'accueillir "Kamo" à Cincinnati et de l'intégrer au sein de notre effectif. »dans un club qui a un grand potentiel et est prêt à se remettre en question pour le réaliser, a réagi Mokotjo. Je pense que d'une certaine manière c'est un match parfait. Je suis honoré et prêt à profiter de cette opportunité et de ce défi. ». Le directeur sportif de la franchise MLS, Gerard Nijkamp, occupait les mêmes fonctions avec le PEC Zwolle quand Mokotjo y a évolué en Eredidivisie lors de la saison 2013-2014. De plus, l'actuel entraîneur du club de l'état de l'Ohio, Jaap Stam, avait fait ses débuts comme assistant et comme entraîneur par intérim du. Mokotjo a d'ailleurs disputé la majeure partie de sa carrière au Pays-Bas (150 matchs), notamment avec le Feyenoord (2009-13), l'Excelsior (2009-10 sous forme de prêt) et ensuite le FC Twente (2014-17). Il. Né dans une cité minière en Afrique du Sud (Odendaalsrus), le joueur de 1m70 avait fait ses débuts professionnels dans son pays natal avec SuperSport United en 2008. Au cours de sa carrière qui compte pas moins de 338 apparitions comme titulaire (12 saisons), il a inscrit 12 buts et délivré 36 passes décisives.avec l'équipe nationale sud-africaine depuis 2012. Sporadiquement employé durant ses premières années avec les Bafana Bafana, Mokotjo avait annoncé une première retraite internationale en 2016. Il est cependant revenu en sélection l'année suivante et y a gagné en importance, au point d'avoir disputé toutes les rencontres de son équipe lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 jusqu'à son élimination en quarts de finale.