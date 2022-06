MLS : Bale s'engage en faveur du Los Angeles Football Club

"Le bon moment dans ma carrière"

Une nouvelle star en MLS.. L'ailier qui a su être déterminant dans la qualification du pays de Galles pour la prochaine Coupe du monde en marquant le but décisif contre l'Ukraine, quitte donc le Real Madrid par la même occasion après 9 ans au Real - et un prêt à Tottenham dans l'intervalle.Bale occupera une place sur la liste internationale à la réception de son visa P1 et de son certificat de transfert international (ITC). LAFC a acquis la priorité de découverte de Bale auprès de l'Inter Miami CF en échange de 75 000 $ en 2023 General Allocation Money (GAM)", précise le communiqué de l'actuel leader de la conférence ouest en MLS.Notamment quintuple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid (2014, 2016, 2017, 2018, 2022), Bale a justifié sa décision, sur le site officiel de sa nouvelle équipe. "Je suis extrêmement excité par cette signature au LAFC.Je ne peux pas attendre de commencer à travailler avec l'équipe et à me préparer à gagner plus de trophées à Los Angeles", a-t-il affirmé. A 32 ans, et bientôt 33 (le 16 juillet) il tentera de se relancer après avoir participé à seulement 7 matchs sous le maillot du Real Madrid lors de la saison écoulée.