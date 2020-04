Miralem Pjanic (Juventus) mis sur la liste des transferts ?

Après s’être longtemps opposée à son départ, la direction de la Juventus serait désormais encline à laisser filer son expérimenté milieu de terrain, Miralem Pjanic. C'est ce qu'indique le site Calciomercato. En cas d’une offre de 50M€ ou plus, les champions d’Italie délivreront un bon de sortie pour leur numéro 5, qui est pourtant un titulaire indiscutable dans le onze de départ.

La piste du PSG relancée pour Pjanic ?

Pjanic (30 ans) a déjà eu des propositions pour rebondir ailleurs, dont celle du PSG. Mais, jusque-là, il les a toutes déclinées. A présent, n’étant désormais plus indispensable, le Bosnien pourrait relever un nouveau challenge. Sa cession devrait permettre à la Vieille Dame de réinvestir sur d’autres éléments plus jeunes, et pas forcément en milieu de terrain vu que c’est un secteur où les champions d’Italie ont très bien outillés.