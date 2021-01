Milan : Une star arrive pour épauler Ibrahimovic

L'hiver dernier, Zlatan Ibrahimovic était arrivé à Milan pour y effectuer un second passage afin de faire croître l'expérience d'un groupe jeune dont la moyenne d'âge est de 25 ans et permettre ainsi au club lombard de retrouver l'ambition et accessoirement la grandeur qui étaient siennes par le passé. Et l'expérience a été un tel succès que les dirigeants Rossoneri s'apprêtent à la reconduire avec un certain Mario Mandzukic. Laissé libre depuis juillet dernier, par Al-Duhail, l'attaquant croate est une option intéressante et à moindre coût pour les Rossoneri.

Mandzukic arrive lundi à Milan

La Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport affirment à l'unisson que l'AC Milan a fait de l’ancien Turinois leur priorité. Milan proposerait ainsi un bail de 6 mois plus une éventuelle option pour une année supplémentaire. Le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano va même plus loin en affirmant que Mandzukic passera la visite médicale lundi et signera dans la foulée avec les Milanais. De quoi sérieusement épauler Zlatan et consolider l'attaque du club italien.