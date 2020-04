Le défenseur du PSG, en fin de bail en juin prochain, ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Aux dernières rumeurs, il aurait reçu une proposition de prolongation, mais pas aux termes espérés. Leonardo, le directeur sportif du PSG, se serait montré implacable dans les négociations avec son compatriote. L'agent du défenseur brésilien est monté au créneau.

"Thiago a une grande admiration pour Milan"

«En football, tout est possible, mais nous devons attendre ce qui se passera à cause de la pandémie de coronavirus. Il a une grande admiration pour Milan, ce sont des années qui ont marqué sa carrière. Il connaît la grande affection des fans.", a confié Paulo Tonietto, le représentant de Thiago Silva, au micro de Milannews. De quoi entrouvrir la porte menant au club lombard et garantir un point de chute à son client. Reste à savoir si Milan peut assumer le salaire de l'arrière central parisien...