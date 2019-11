Milan AC : L'Inter suit Donnarumma

Les rumeurs sur la prochaine destination de Gianluigi Donnarumma se multiplient. Le PSG et la Juventus, sont les deux clubs les plus intéressés par le jeune portier italien. Mais un second club italien se serait renseigné sur l’Italien. Et pas des moindres, le rival de l’Inter Milan.



Selon les informations de Calciomercato.it, l'Inter réfléchit sérieusement au futur remplaçant d’Handanovic. Le Slovène a eu 35 ans en juillet et son contrat expire en 2022. Marotta, le directeur sportif de l’Inter aurait même rencontré l’agent de Donnarumma, Mino Raiola pour discuter de la situation contractuelle de son poulain.