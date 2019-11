Milan AC : Kessie sur le départ, Demiral en approche ?

Le Milan AC a une priorité pour janvier : dénicher un défenseur central. Les Rossoneri ont placé Merih Demiral tout en haut de leur short-list. Encore jeune (21 ans) et pourtant déjà expérimenté avec la Turquie (10 sélections), le défenseur de la Juventus Turin a séduit le club milanais, d’après la Gazzetta dello Sport. Mais les Bianconeri réclameront une somme tournant autour de 30 millions d’euros pour lâcher le joueur, racheté à Sassuolo, qui avait tout juste activé l’option d’achat suite à un prêt de six mois en provenance d’Alanyaspor, pour près de 20 millions.

Demiral et Kessie en manque de temps de jeu

Demiral n’a pourtant disputé qu’un seul match de Serie A avec la formation turinoise cette saison. Pour financier sa venue, le Milan AC devrait remettre sur le marché Frank Kessie. Le milieu ivoirien (22 ans, 27 sélections) n’était même pas dans le groupe pour le choc contre la Juve et n’a pas joué une seule minute sur les deux derniers matchs de son équipe. Un signal négatif pour Kessie, sur les tablettes de Wolverhampton. Le Milan pourrait céder en janvier le joueur, sous contrat jusqu’en 2022, contre une vingtaine de millions d’euros.