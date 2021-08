Metz : Pape Matar Sarr vers un grand club anglais ?

Si Pape Matar Sarr a débuté la saison sous les couleurs du FC Metz, les jours de la pépite sénégalaise sous le maillot grenat paraissent de plus en plus comptés. Sky Sport rapporte que le président du club mosellan, Bernard Serin, s'est envolé lundi pour l'Angleterre afin de discuter avec trois de ses homologues anglais. Quant au Daily Mail, le quotidien cite Manchester City, Manchester United et Chelsea parmi les clubs de Premier League susceptibles de craquer pour le milieu de terrain de 18 ans, estimé à 40 millions d'euros et sous contrat en Lorraine jusqu'en juin 2025.



En attendant, le joueur formé à Génération Foot est complètement passé dimanche à côté de son match face au FC Nantes (2-0), qui a valu à l'effectif une sérieuse remontée de bretelles administrée par l'entraîneur Frédéric Antonetti.