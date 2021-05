Lionel Messi continue d’étirer le suspense par rapport à l'identité du club où il évoluera la saison prochaine. Libre au sortir de l’exercice en cours, La Pulga prend tout son temps en ce qui concerne l'orientation qu'il compte donner à sa carrière. Il ne veut pas se précipiter, et surtout il veut mettre toutes les chances de son côté pour décrocher un bon contrat.



Le sextuple Ballon d’Or n’a pas encore tranché, mais il a bel et bien un souhait. C’est de rester à Barcelone, en espérant que ses ambitions personnelles correspondent à celles du club. Toutefois, ce n’est pas ce qu’espère pour lui son clan. Son père et l’un de ses frères, qui s’occupent de ses affaires, ont d’autres d’idées pour la suite de son parcours.

Deux ans à Paris, puis cap sur la MLS

A en croire Le Parisien, les proches de la star argentine pousseraient celle-ci à signer en faveur du Paris SG. Pour eux, ça serait le meilleur choix, à la fois sur le plan sportif que financier. L’international albiceleste n’aura pas le même salaire dans la capitale française que celui dont il bénéficie à Barcelone, mais ça serait toujours mieux que ce que les décideurs catalans lui proposent pour prolonger. Du côté du Parc des Princes, il aurait aussi l’assurance d’évoluer dans une équipe compétitive où il côtoiera entre autres son grand ami Neymar. Effectuer deux ans à Paris avant de migrer en MLS serait une option séduisante à bien des égards. Reste à savoir si le principal intéressé va écouter les conseils de son clan ou miser une fois de plus sur la stabilité.

Koeman : "J'espère que Messi va continuer avec nous"