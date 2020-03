Messi arbitre du duel Barça-Real pour Lautaro

Lionel Messi a choisi son prochain partenaire en attaque et c'est un joueur qu'il connaît bien, puisqu'il s'agit d'un compatriote argentin. Selon la Gazzetta dello Sport, le Barça aurait jeté son dévolu sur l'attaquant de l'Inter Milan Lautaro Martinez sur les conseils de La Pulga. Le média italien précise néanmoins que le Real Madrid fera tout pour empêcher Lautaro de faire équipe avec Messi à Barcelone. Les recruteurs merengue considéreraient le joueur de 22 ans comme un candidat approprié pour renforcer leur attaque. Une attaque où évoluent actuellement Karim Benzema, Luka Jovic et Mariano Diaz.

L'Inter va avoir du mal à garder Lautaro

L'Inter va avoir du mal à repousser les avances des grands d'Espagne très longtemps. Le contrat du buteur avec le club de Serie A, dont la clause de libération est fixée à 111 millions d'euros, expire en juin 2023. Et son salaire actuel de 1,5 million d'euros par an semble assez faible par rapport à ses performances (16 buts cette saison) et à son potentiel.