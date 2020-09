Messi annonce officiellement qu'il reste à Barcelone !

Comme attendu et annoncé, Lionel Messi va finalement rester au FC Barcelone ! La star argentine a annoncé sa décision dans un entretien accordé au média Goal. Après avoir exploré toutes les hypothèses pour quitter le club catalan, La Pulga s'est résignée à honorer sa dernière année de contrat. Messi a confirmé son souhait de départ de quitter le club mais a finalement fait machine arrière pour ne pas se retrouver face à une bataille juridique avec son club de toujours.

"J'ai dit au club, y compris au président, que je voulais partir, a-t-il déclaré à Goal. Je lui ai dit ça pendant toute l'année. Je pensais qu'il était temps de me retirer. Je croyais que le club avait besoin de plus de jeunes joueurs, de nouveaux joueurs et je pensais que mon temps Barcelone était fini. Je me suis senti désolé parce que j'ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière ici. Ce fut une année très difficile, j'ai beaucoup souffert à l'entraînement, dans les matchs et dans les vestiaires. Tout est devenu très difficile pour moi et il est arrivé un moment où j'ai envisagé de chercher de nouvelles ambitions. Cela n'est pas venu à cause du résultat de la Ligue des champions contre le Bayern, non - j'avais pensé à cela pendant une longue période. Le président a toujours dit qu'à la fin de la saison, je pouvait décider si je voulais partir ou si je voulais rester et à la fin, il n'a pas tenu sa promesse."

Messi revient également sur les derniers jours et notamment les discussions avec son président : "Comme je l'ai dit, je pensais et j'étais sûr que j'étais libre de partir, le président a toujours dit qu'à à la fin de la saison, je pourrais décider si je restais ou non. Maintenant, ils s'accrochent au fait que je ne l'ai pas dit avant le 10 juin, quand il s'avère que le 10 juin, nous étions en compétition pour la Liga au milieu de ce terrible coronavirus, cette maladie a changé toute la saison. Et c'est la raison pour laquelle je vais continuer dans le club. Maintenant je vais continuer dans le club car le président m'a dit que la seule façon de partir était de payer les 700M€ de clause et que cela est impossible. Il y avait un autre moyen et c'était d'aller au procès. Je n'irais jamais au tribunal contre le Barca car c'est le club que j'aime, qui m'a tout donné depuis mon arrivée, c'est le club de ma vie, j'ai fait ma vie ici. Le Barça m'a tout donné et je lui ai tout donné. Je sais que cela ne m'est jamais venu à l'esprit de poursuivre le Barça en justice."

Et pour les supporters catalans qui craignent une démotivation de La Pulga, Messi a été clair : " Je vais continuer au Barça et mon attitude ne changera pas, peu importe où j'ai voulu aller. Je ferai de mon mieux. J'ai toujours envie de gagner, je suis compétitif et je n'aime pas perdre. Je veux toujours le meilleur pour le club, pour le vestiaire et pour moi-même. J'avais dit à l'époque que nous n'avions pas reçu le soutien nécessaire pour gagner la Ligue des champions. En fait, maintenant je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a un nouveau coach et de nouvelles idées. C'est bien, mais il faut ensuite voir comment l'équipe réagit et si oui ou non nous pourrons performer au plus haut niveau. Ce que je peux dire, c'est que je reste et que je vais donner mon meilleur pour Barcelone".