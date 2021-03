Messi a pris une décision pour son avenir

Partira ? Partira pas ? Les spéculations vont bon train sur l’avenir de Lionel Messi depuis son clash et ses envies de départ clamées à l’été 2020. Quelques mois plus tard, le calme est plus ou moins revenu autour de l’Argentin qui a retrouvé ses sensations avec le FC Barcelone et compte désormais se laisser le temps de la réflexion concernant son futur. Sous contrat jusqu’en juin 2021, le meneur de jeu argentin a décidé d’attendre la fin de la saison pour prendre une décision quant à son avenir. C’est en tout cas ce que croit savoir El Larguero. La radio espagnole précise que Messi ne se basera pas non plus sur le résultat de l’élection présidentielle au Barça. Peu importe pour lui qui sera l’heureux élu. Seule devrait donc compter sa propre motivation à poursuivre l’aventure catalane.

Pas de déclaration publique

Le Paris Saint-Germain et Manchester City (voire même l’Inter Miami) restent donc à l’affut et devront prendre leur mal en patience pour savoir si oui ou non, ils auront le droit de rêver à une possible arrivée de La Pulga dans leurs rangs. Lionel Messi restera d’ici là muet comme une carpe. Du moins publiquement.

