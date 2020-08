« Messi à Manchester City ? Compliqué mais possible »

Lionel Messi n’est plus très chaud pour continuer son parcours au FC Barcelone. La star argentine est lassée par les échecs à répétition de son club et aussi de la gestion à l’emporte-pièce de ses dirigeants. Le sextuple Ballon d’Or a même fait part de sa décision au nouveau coach de l’équipe, Ronald Koeman.

Si Messi venait effectivement à tourner le dos à son club de toujours, il y a très peu d’écuries qui seraient en mesure de le faire signer. Parmi les destinations évoquées pour le génie blaugrana il y avait Manchester City. Mais est-ce que les Eastlands ont les moyens de l’attirer dans leurs rangs ? La question a été posée à Yaya Touré, un ancien des Sky Blues et qui a aussi connu Messi comme coéquipier. Pour lui, la réponse est oui, mais avec quelques réserves. « Cela va être compliqué. D'après ce que je sais, Messi aime Barcelone. Il aime la ville, il aime le club, il aime la philosophie là-bas. Mais s'il devait quitter le club, peut-être qu'il pourrait venir à City », a commencé par déclarer l’Ivoirien à Daily Star.

« Si Messi part, il laissera un grand vide au Barça »

« City a l'argent pour l'acheter et qu'il n'y a que quelques clubs en Premier League qui peuvent se le permettre. S'il vient à City, il sera bon pour City car le reste de la Premier League est assez relevée et difficile aussi. Mais je doute un peu du fait qu'il quitte Barcelone, pour être honnête. Barcelone se résume à Messi. Si Messi part, il y aura un vide énorme », a enchéri l’ancien monégasque.

Yaya Touré croit donc en un transfert du meilleur joueur au monde vers l’Etihad Stadium. Et pour lui, la présence de Pep Guardiola à la tête des vice-champions d’Angleterre est un argument de plus en faveur de ce mariage. « La façon dont Messi joue, peu de managers vont l'aimer parce qu'il est juste assis sur le côté et ne veut pas beaucoup défendre, a-t-il relevé. En Angleterre, ils veulent que vous travailliez, défendez et attaquiez et ce n'est pas facile. Mais s'il venait en Angleterre, je pourrais le voir jouer pour City parce que Guardiola le connaît mieux et il pourrait le mettre dans cette équipe de City pour jouer son football ».