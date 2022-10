Paul Merson, ancien grand joueur d’Arsenal et devenu depuis intervenant très respecté pour les médias anglais, a critiqué Liverpool pour avoir vendu Sadio Mané au Bayern Munich lors de la précédente intersaison.



Mané a quitté les Reds au bout d’une idylle de six ans et son départ semble avoir sérieusement impacté la formation de Jurgen Klopp. Les vice-champions d’Angleterre éprouvent beaucoup de peines depuis l’entame de la saison à tenir leur rang.

Nunez, « pas à la hauteur de Mané »

Pour Merson, ce n’est donc pas un hasard. Il a déclaré à Sky Sports : "Je l'ai dit dès le premier jour, à mon avis, vendre Sadio Mané était la pire des affaires. Ce type marque de très gros buts. Je vous les passe en revue : ouvertures de score, égalisations, buts gagnants dans les dernières minutes, de grands buts. Il était le leader de l’attaque et pour moi, la raison de son départ je ne l’ai pas comprise".



L’ancien international anglais s’est aussi exprimé sur le successeur de Mané. Pour lui, Darwin Nunez n’a pas la même étoffe que le Sénégalais. "Darwin Nunez ne joue pas dans la même catégorie en ce moment. Il ne vient pas du même championnat. Leurs problèmes à l'arrière commencent à l'avant. Ils ne ferment pas le jeu en tant qu’équipe. On pouvait parler du talent des trois attaquants, mais il y a aussi le fait qu’ils empêchaient l’adversaire de progresser".