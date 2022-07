L'attaquant de Chelsea, Hakim Ziyech, veut à tout prix rejoindre l'AC Milan cet été. Il veut s'engager avec les Rossoneri, quitte à entrer en conflit avec sa direction des Bleus.



Les représentants de Ziyech sont en contact avec les dirigeants lombards au sujet d'un transfert et La Gazzetta dello Sport affirme que l'international marocain est impatient de voir ce deal se concrétiser. Les premières discussions ont porté sur un prêt à long terme de deux saisons. Tout accord dépendra de la volonté (ou pas) de Ziyech de réduire son salaire de 5 millions d'euros. Le plafond salarial de Milan étant fixé à 4,5 millions d'euros par an.



Des négociations poussées devraient avoir lieu cette semaine entre les deux clubs. Ziyech croise les doigts pour qu’il y ait un accord et il entend mettre la pression sur son employeur afin qu’il y ait une issue favorable à ce dossier. Wait and see…