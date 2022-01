Deux ans et demi après son arrivée à Lille, Yusuf Yazici est plus que jamais sur le départ. Acheté à Trabzonspor en août 2019 pour un peu plus de 17 M€, le milieu de terrain turc a tapé dans l’œil des recruteurs du CSKA Moscou qui ont transmis une offre à son agent pour s'attacher ses services. Le LOSC a donné son accord.



Comme l'indique FootMercato, Yazici est donc sur le point de quitter la métropole lilloise pour filer en Russie sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le média ajoute que le club moscovite avait également sondé Michaël Cuisance (finalement parti à Venise), mais aussi l'Angevin Angelo Fulgini dont le club ne voulait pas entendre parler de prêt.

Une blessure en forme de coup d'arrêt

C'est donc Yusuf Yazici qui a été choisi et qui a accepté sa nouvelle mission. Plombé par une rupture des ligaments croisés en décembre 2019, quelques mois après sa signature lilloise, l'international turc est sur le point de se relancer en Russie.