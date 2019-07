Mercato: Yaya Touré signe en D2 chinoise

Yaya Touré, 36 ans, n'a décidément pas envie d'arrêter sa carrière. Après un passage mitigé à l'Olympiakos (5 matchs en une demi-saison), l'ancien joueur de Manchester City a décidé de rallier une destination plus exotique.

L'Ivoirien vient de s'engager avec Qingdao Huanghai, club pensionnaire de la deuxième division chinoise, après une période d'essai de plusieurs semaines.

Since the start of my football career, I have always loved challenges and now I have decided to take this new challenge and make history once again with Qingdao Huanghai Football Club!



