Mercato - Wijnaldum, trois ans au PSG !

Le Paris SG a annoncé jeudi avoir recruté le milieu international néerlandais Georginio Wijnaldum, libre après cinq années à Liverpool, où il a notamment remporté la Ligue des champions.

Wijnaldum, 30 ans, s'est engagé jusqu'en 2024 avec le club parisien.

Communiqué du PSG :

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Georginio Wijnaldum. Arrivé en provenance de Liverpool, le milieu de terrain néerlandais s’engage avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024.

Le natif de Rotterdam, a été formé au Sparta Rotterdam, avant de jouer ensuite pour deux des plus grands clubs des Pays Bas, le Feyenoord Rotterdam (135 matches, 25 buts) puis le PSV Eindhoven (154 matches, 56 buts) avec lequel il remporte le titre de Champion en 2014-2015. Après un court passage chez les Magpies de Newcastle, « Gini » rejoint les Reds de Liverpool à l’été 2016. Sous le maillot du club de la Mersey, le polyvalent milieu de terrain batave remportera notamment la Ligue des Champions en 2019 puis la Premier League en 2019-2020. Avec les Reds, il dispute 237 matches et inscrit 22 buts, remportant également une Supercoupe d’Europe (2020) et une Coupe du Monde des Clubs (2020).

Georginio Wijnaldum (30 ans) est également devenu un élément prépondérant de la sélection nationale néerlandaise ces dernières années. Avec les Oranges, il compte 75 capes et 22 buts, prenant part au beau parcours lors de la Coupe du Monde 2014 avec une troisième place. Avant cela, « Gini » a connu l’ensemble des sélections de jeunes de son pays.

« Rejoindre le Paris Saint-Germain est un nouveau défi pour moi, a détaillé Georginio Wijnaldum après la signature de son contrat. J’intègre une des meilleures formations d’Europe et j’ai à cœur de pouvoir apporter mon envie et ma détermination à ce projet ambitieux. Le Paris Saint-Germain a prouvé son statut ces dernières années et je suis certain qu’ensemble, pour nos supporters, nous pourrons encore aller plus loin et plus haut ».