Mercato West Ham: Arnautovic demande son transfert

L'hiver dernier, Marko Arnautovic avait publiquement réclamé un bon de sortie, souhaitant alors répondre aux lucratifs appels du pied venus de Chine, et plus particulièrement de deux formations: le Shanghai SIPG et Guangzhou Evergrande. Mais au final, l'attaquant de West Ham United avait été prolongé à la fin du mois de janvier, et ce jusqu'en juin 2023.

Mais d'après les informations récoltées par Sky Sports, l'international autrichien souhaite de nouveau quitter Londres et l'Angleterre, et aurait en ce sens formulé une demande écrite de transfert à sa direction. Une nouvelle fois, le Hammer serait courtisé par des clubs chinois et voudrait pouvoir changer d'air.